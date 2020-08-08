Велес — Крылья Советов: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 17:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Велес» занимает 12 место с 1 очком, «Крылья Советов» — 13 место с 1 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Велес»).

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