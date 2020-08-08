Ульсан Хендай — Сувон Блюуингс: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 13:00 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ульсан Хендай»).

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