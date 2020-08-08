Тулевик — Легион Таллин (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в чемпионате Эстонии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Легион Таллин» — «Тулевик» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тулевик»).

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