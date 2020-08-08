Текстильщик Иваново — СКА-Хабаровск (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Текстильщик Иваново» занимает 14 место с 1 очком, «СКА-Хабаровск» — 2 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «СКА-Хабаровск» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Текстильщик Иваново»).

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