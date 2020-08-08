Спартак-2 — Торпедо: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 15:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Спартак-2» занимает 4 место с 3 очками, «Торпедо» — 20 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Спартак-2» 5:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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