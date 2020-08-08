Рух Брест — Торпедо-БелАЗ: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Рух Брест» занимает 9 место с 29 очками, «Торпедо-БелАЗ» — 4 место с 33 очками.

Последний матч между собой: «Торпедо-БелАЗ» — «Рух Брест» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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