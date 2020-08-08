Пхохан Стилерс — Кванджу: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 13:00 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кванджу» — «Пхохан Стилерс» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Пхохан Стилерс»).

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