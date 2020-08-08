Оренбург — Нефтехимик: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 16:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Оренбург» занимает 6 место с 3 очками, «Нефтехимик» — 9 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Оренбург» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Оренбург»).

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