Нижний Новгород — Иртыш Омск (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает 5 место с 3 очками, «Иртыш Омск» — 15 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нижний Новгород»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Нижний Новгород» — «Иртыш Омск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей! 0