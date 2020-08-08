Минск — Славия Мозырь (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Минск» занимает 14 место с 18 очками, «Славия Мозырь» — 12 место с 20 очками.

Последний матч между собой: «Славия Мозырь» — «Минск» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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