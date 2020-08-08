Краснодар-2 — Факел: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 18:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 22 место с 0 очками, «Факел» — 7 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Факел» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Краснодар-2»).

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