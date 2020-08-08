Химки — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 16:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 0 очками, «ЦСКА» — 16 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Арсенал Тула» 6:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ЦСКА»).

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