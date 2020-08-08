ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакУ Семака все супер. «Зенит» в 2020 оформил золотой требл
  • 09:54
    • СМИ: Черышев отказался переходить в московский клуб
  • 09:19
    • «Бостон» одержал победу над «Торонто», «Вашингтон» проиграл пятый матч после рестарта
  • 07:48
    • «Торонто» обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии
  • 07:00
    • «Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли
  • 23:56
    • «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Гвардиола: Было важно дважды обыграть «Реал»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Мы создали много моментов и забили после двух ошибок "Реала". Мы пытались убедить игроков идти вперед, атаковать, но против такой команды это непросто. Мы стараемся прессинговать, иногда это получается, иногда нет. В целом мы сегодня хорошо поработали.

    Важно то, что мы обыграли "Реал" дважды. Зидан раньше никогда не проигрывал в плей-офф. Можно было видеть, как спокойно они играют, они хороши.

    Мы здесь для того, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это лишь один шаг, если мы посчитаем, что этого достаточно, то лишь покажем, как мы малы. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то нужно обыгрывать большие клубы.

    Я только что говорил со скаутами о "Лионе", и мне сказали быть начеку. У нас восемь дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о Лионе», — приводит слова специалиста BT Sports.

    В четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» 15 августа сыграет с «Лионом». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли Месси в ворота «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Разгромит «Бавария» команду Лэмпарда?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Тамбов» продолжит удачно играть с «Ростовом»?
  • «Тамбов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тамбов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч БАТЭ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Шаньдун Лунэн
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры