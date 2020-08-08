Енисей — Динамо Брянск: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.08.2020)

В 12:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Енисей» занимает 3 место с 3 очками, «Динамо Брянск» — 18 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Енисей»).

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