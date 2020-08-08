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    Душанбе-83 — Худжанд: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Душанбе-83 — Худжанд (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Футбол Таджикистана
    В 15:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Душанбе-83» — «Худжанд».

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    Последний матч между собой: «Худжанд» — «Душанбе-83» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

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