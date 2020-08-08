Чертаново — Томь (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Чертаново» занимает 16 место с 0 очками, «Томь» — 19 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Чертаново» — «Томь» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чертаново»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Чертаново» — «Томь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей! 0