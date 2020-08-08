ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингЛичный кошмар Варана. «Реал» без Рамоса не справился с давлением «Сити»
  • 21:52
    • Андреа Пирло возглавил «Ювентус»
  • 21:10
    • Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Баварией»
  • 21:02
    • Месси, Гризманн и Суарес сыграют в атаке «Барсы» против «Наполи»
  • 20:31
    • Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом»
  • 17:54
    • ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ сезона 2020/21
    Все новости спорта

    Капелло: У Пирло есть передовые футбольные идеи. Возможно, даже слишком много

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост наставника туринского клуба.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    Напомним, что 8 августа «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей «Лиону» (0:1, 2:1).

    «У Пирло очень передовые футбольные идеи. Возможно, слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок.

    Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта.

    Одна вещь, которая играет в пользу Пирло? Большинство тренеров, которые добились успеха, были полузащитниками», — сказал Капелло Sky Sport Italia. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли Месси в ворота «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Разгромит «Бавария» команду Лэмпарда?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «БАТЭ» проэкзаменует «Городею». Ждать ли разгрома?
  • «БАТЭ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  5.56
  • Экспресс дня 9 августа
  • Завтра в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры