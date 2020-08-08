Капелло: У Пирло есть передовые футбольные идеи. Возможно, даже слишком много

Бывший тренер «Ювентуса»прокомментировал назначениена пост наставника туринского клуба.

Напомним, что 8 августа «Ювентус» уволил Маурицио Сарри после того, как клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей «Лиону» (0:1, 2:1).

«У Пирло очень передовые футбольные идеи. Возможно, слишком много. Он должен быть осторожен, чтобы не допустить потенциальных ошибок.

Ему нужно оценить материал, который у него есть, и действовать на основе своего опыта.

Одна вещь, которая играет в пользу Пирло? Большинство тренеров, которые добились успеха, были полузащитниками», — сказал Капелло Sky Sport Italia. 0