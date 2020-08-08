БАТЭ — Городея (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «БАТЭ» занимает 2 место с 37 очками, «Городея» — 13 место с 20 очками.

Последний матч между собой: «Городея» — «БАТЭ» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «БАТЭ»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «БАТЭ» — «Городея». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей! 0