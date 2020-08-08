Балтика — Волгарь (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Волгарь» — «Балтика» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Волгарь»).

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