Акрон — Шинник (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Акрон» занимает 17 место с 0 очками, «Шинник» — 8 место с 3 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Акрон»).

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