Зидан: Матч с «Манчестер Сити» — очередной финал для «Реала»

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное.

Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой игре мадридцы проиграли дома со счетом 1:2. 0