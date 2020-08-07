Витебск — Ислочь: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.08.2020)

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Витебск» занимает 10 место с 29 очками, «Ислочь» — 8 место с 29 очками.

Последний матч между собой: «Ислочь» — «Витебск» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ислочь»).

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