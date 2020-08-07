«МЮ» выплатил Санчесу 7,5 миллионов фунтов компенсации

Нападающийполучил компенсацию за расторжение контракта со своим предыдущим клубом

Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» выплатили 31-летнему футболисту около 7,5 миллионов фунтов.

Отмечается, что данное решение позволит «МЮ» сэкономить порядка 40 миллионов фунтов, поскольку недельный оклад чилийского вингера составлял 390 тысяч фунтов, а соглашение было рассчитано еще на два года.

В сезоне-2019/20 Алексис Санчес провел в футболке «Интера» 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. 0