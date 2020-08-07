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    «МЮ» выплатил Санчесу 7,5 миллионов фунтов компенсации

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    Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил компенсацию за расторжение контракта со своим предыдущим клубом «Манчестер Юнайтед».

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес

    Как сообщает The Guardian, «красные дьяволы» выплатили 31-летнему футболисту около 7,5 миллионов фунтов.

    Отмечается, что данное решение позволит «МЮ» сэкономить порядка 40 миллионов фунтов, поскольку недельный оклад чилийского вингера составлял 390 тысяч фунтов, а соглашение было рассчитано еще на два года.

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