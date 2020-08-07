«Ростов» представил новую домашнюю форму

объявил о начале сотрудничества с новым техническим спонсором — компанией Puma.

Ростовский клуб презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21.

Комплект выполнен в традиционном для клуба ярко желтом цвете и украшен геометрическим узором.⁣⁣⠀

«Форма создана по специальной технологии Puma dryCELL — главной составляющей игровой формы. Она гарантирует максимальное влагоотведение с поверхности кожи, обеспечивает комфорт во время интенсивных нагрузок. Высокотехнологичный материал отводит излишнюю влагу от тела и позволяет сохранять сухость и свежесть в течение всей игры», — говорится в сообщении клуба.

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PUMA — технический партнёр ФК «Ростов»

Подробнее 👇https://t.co/N9wDWsz9bk pic.twitter.com/9g5UYNzFwK — Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2020

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