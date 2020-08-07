Манчестер Сити — Реал Мадрид (07.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

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