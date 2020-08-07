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    Карпин: Не сказал бы, что в ближайшие годы у нас будут «Зенит» и все остальные

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом предстоящего розыгрыша РПЛ.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Не сказал бы, что в ближайшие годы у нас будут "Зенит" и все остальные.

    Если в этом году они выиграли с большим отрывом и хорошо смотрелись — это не гарантирует, что в следующем сезоне будет так же.

    Набор хороших игроков не означает, что команда тоже хорошая. В любом коллективе может что-то сломаться. Всё хорошее может превратиться в плохое.

    Может прийти футболист, который испортит атмосферу в раздевалке. Он хочет играть, но не играет. Другие команды могут выдать лучший сезон, чем в этом году», — отметил Карпин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

    Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. «Ростов» занял 5-е место, отстав от сине-бело-голубых на 27 очков. 0

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