Карпин: Не сказал бы, что в ближайшие годы у нас будут «Зенит» и все остальные

Главный тренер «Ростова»не считаетбезоговорочным фаворитом предстоящего розыгрыша РПЛ.

«Не сказал бы, что в ближайшие годы у нас будут "Зенит" и все остальные.

Если в этом году они выиграли с большим отрывом и хорошо смотрелись — это не гарантирует, что в следующем сезоне будет так же.

Набор хороших игроков не означает, что команда тоже хорошая. В любом коллективе может что-то сломаться. Всё хорошее может превратиться в плохое.

Может прийти футболист, который испортит атмосферу в раздевалке. Он хочет играть, но не играет. Другие команды могут выдать лучший сезон, чем в этом году», — отметил Карпин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. «Ростов» занял 5-е место, отстав от сине-бело-голубых на 27 очков. 0