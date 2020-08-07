Динамо Минск — Смолевичи: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.08.2020)

В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Динамо Минск» занимает 5 место с 30 очками, «Смолевичи» — 15 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Смолевичи» — «Динамо Минск» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Динамо Минск»).

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