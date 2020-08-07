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    АБ Аргир — Скала Итроттарфелаг: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    АБ Аргир — Скала Итроттарфелаг: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.08.2020)

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч «АБ Аргир» — «Скала Итроттарфелаг».

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    Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «АБ Аргир» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «АБ Аргир» — «Скала Итроттарфелаг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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