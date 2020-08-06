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    Зидан объяснил отсутствие Бейла в заявке нежеланием играть

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, почему полузащитник Гарет Бейл не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Зинедин Зидан и Гарет Бейл
    Зинедин Зидан и Гарет Бейл

    «Много уже сказано. Между нами уважительные отношения как у тренера и игрока. Был личный разговор, но я могу лишь сказать, что он предпочел не играть, остальное — между ним и мной.

    Я не был им разочарован и не скажу вам ничего. Я уважаю его и всех. Подобные вещи должны оставаться в раздевалке.

  • Бейл не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити»
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    • Не знаю, есть ли у него будущее в команде, он игрок "Реала", ничего не меняется, и я уважаю это. Он предпочел не играть, и это единственное, что я могу вам сказать. Мы концентрируемся на завтрашней игре», — приводит слова Зидана Marca. 0

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