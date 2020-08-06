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    «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.08.2020)

    Футбол Вулверхэмптон Олимпиакос
    В 22:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.

    «Олимпиакос»: Бобби Аллен, Омар Элабделлауи, Константинос Цимикас, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Гилерме, Юссеф Эль-Араби, Георгиос Масурас, Матьё Вальбуэна.

    Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0

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