Вулверхэмптон — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.08.2020)

В 22:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.

«Олимпиакос»: Бобби Аллен, Омар Элабделлауи, Константинос Цимикас, Ousseynou Ba, Pape Abou Cisse, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Гилерме, Юссеф Эль-Араби, Георгиос Масурас, Матьё Вальбуэна.

Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0