Севилья — Рома. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.08.2020)

В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Серхио Регилон, Эвер Банега, Жоан Жордан, Фернандо, Лукас Окампос, Сусо, Юссеф Эн-Несири.

«Рома»: Пау Лопес, Александар Коларов, Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Николо Дзаньоло, Бруно Перес, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко.

Предыдущий матч соперников: «Севилья» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Рома» со счетом 2:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0