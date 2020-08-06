Севилья — Рома (06.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Севилья»).

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