Представлены новые мячи для Ла Лиги-2020/2021

Puma показала новые мячи, которые будут использоваться в чемпионате Испании в сезоне-2020/2021.

Белый мяч называется «Accelerate». Жёлтый — «Adrenalina», он будет использоваться в принципиальных и важных матчах.

Как уточняет производитель, конфигурация из восьми панелей уменьшает количество швов, что приводит к увеличению размеров панелей для лучшего соединения с мячом. 3D-текстурная поверхность PU толщиной 1,2 мм встроена для улучшения аэродинамики и повышения устойчивости к истиранию и износу.

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