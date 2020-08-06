Представлены новые мячи для Ла Лиги-2020/2021
globallookpress.com
Белый мяч называется «Accelerate». Жёлтый — «Adrenalina», он будет использоваться в принципиальных и важных матчах.
⚽❤⚽❤⚽❤#ElCorazónDeLaLiga pic.twitter.com/Qze613tFwf— LaLiga (@LaLiga) August 6, 2020
Как уточняет производитель, конфигурация из восьми панелей уменьшает количество швов, что приводит к увеличению размеров панелей для лучшего соединения с мячом. 3D-текстурная поверхность PU толщиной 1,2 мм встроена для улучшения аэродинамики и повышения устойчивости к истиранию и износу.