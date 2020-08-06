ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф
  • 13:54
    • Экс-хавбек «Спартака» пополнил ряды «Ротора»
  • 12:47
    • «Интер» объявил о трансфере Санчеса
  • 14:08
    • Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ
  • 13:37
    • Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт
  • 13:20
    • «Тамбов» близок к подписанию бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА
    Все новости спорта

    Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол Германии Бавария Футбол Испании Барселона Футбол Италии Наполи Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».

    Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ
    Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ

    Встречу в Испании будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты рефери — Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн. Четвертый арбитр — Халил Милер.

    В Мюнхене будут работать румынские арбитры. Стартовый свисток даст Овидиу Хацеган. Помощники рефери — Октавиан Шовре, Себастьян Георге. Четвертый арбитр — Раду Петреску.

    Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени 8 августа. В первой игре «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в Италии, а «Бавария» разгромила «Челси» (3:0) в гостях. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч на «Молинью» не будет сухим
  • «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Севилья» не позволит «Роме» много забить
  • «Севилья» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • На своем поле леверкузенцы не подведут тренера
  • «Байер» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Базель — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Витебск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.13
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры