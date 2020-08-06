Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встречу в Испании будет обслуживать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты рефери — Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн. Четвертый арбитр — Халил Милер.

В Мюнхене будут работать румынские арбитры. Стартовый свисток даст Овидиу Хацеган. Помощники рефери — Октавиан Шовре, Себастьян Георге. Четвертый арбитр — Раду Петреску.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени 8 августа. В первой игре «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в Италии, а «Бавария» разгромила «Челси» (3:0) в гостях. 0