ЭБ-Стреймур — Клаксвик (06.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Клаксвик» — «ЭБ-Стреймур» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Клаксвик»).

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