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    ЭБ-Стреймур — Клаксвик: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    ЭБ-Стреймур — Клаксвик (06.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч «ЭБ-Стреймур» — «Клаксвик».

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    Последний матч между собой: «Клаксвик» — «ЭБ-Стреймур» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Клаксвик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ЭБ-Стреймур» — «Клаксвик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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