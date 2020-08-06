Б36 Торсхавн — ТБ Твёройри: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.08.2020)

В 20:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ТБ Твёройри» — «Б36 Торсхавн» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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