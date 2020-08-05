Шахтёр Д — Вольфсбург. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2020)

В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Шахтёр Д»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Davit Khocholava, Николай Матвиенко, Додо, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антониу Сильва, Марлос, Алан Патрик, Жуниор Мораес.

«Вольфсбург»: Коэн Кастельс, Марин Понграчич, Джон Энтони Брукс, Марсель Тиссеран, Йосип Брекало, Жером Руссийон, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст, Даниэль Гинчек, Жоао Виктор.

Предыдущий матч соперников: «Вольфсбург» — «Шахтёр Д» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вольфсбург» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0