Шахтёр Д — Вольфсбург. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2020)

Составы команд:
«Шахтёр Д»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Davit Khocholava, Николай Матвиенко, Додо, Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антониу Сильва, Марлос, Алан Патрик, Жуниор Мораес.
«Вольфсбург»: Коэн Кастельс, Марин Понграчич, Джон Энтони Брукс, Марсель Тиссеран, Йосип Брекало, Жером Руссийон, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст, Даниэль Гинчек, Жоао Виктор.
Предыдущий матч соперников: «Вольфсбург» — «Шахтёр Д» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
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