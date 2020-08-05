ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф
  • 15:47
    • Московское «Динамо» приблизилось к подписанию Моро
  • 15:31
    • Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала
  • 13:35
    • Стали известны судьи на матчи Лиги Чемпионов
  • 13:02
    • Давид Алаба может покинуть «Баварию»
  • 11:31
    • «Спартак» анонсировал трансфер игрока «Уфы»
    Все новости спорта

    Красный-СГАФКСТ — Луки-Энергия: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Красный-СГАФКСТ — Луки-Энергия: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.08.2020)

    Футбол Кубок России Футбол России
    В 18:30 в Кубке России по футболу начнётся матч «Красный-СГАФКСТ» — «Луки-Энергия».

  • 20 000
  • Большой бонус новичкамЗабрать!

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Красный-СГАФКСТ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Красный-СГАФКСТ» — «Луки-Энергия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей! 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Интер» испанского неудачника?
  • «Интер» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манкунианцы» вновь разгромят ЛАСК?
  • «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • В Киеве соперников ждет равная битва
  • «Шахтер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.54
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Гетеборг — Эстерсунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры