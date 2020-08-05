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    «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Копенгаген — Истанбул Башакшехир. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2020)

    Футбол Копенгаген Истанбул Башакшехир
    В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир».

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    Составы команд:

    «Копенгаген»: Карл-Юхан Юнссон, Гильермо Варела, Андреас Бьелланд, Nicolai Boilesen, Виктор Нельссон, Зека, Пеп Бьель, Jonas Wind, Robert Mudrazija, Расмус Фальк, Миккель Кауфманн.

    «Истанбул Башакшехир»: Мерт Гюнок, Гаэль Клиши, Александр Епуряну, Мартин Шкртел, Жуниор Кайсара, Мехмет Топал, Ирфан Кавечи, Махмут Текдемир, Эдин Вишча, Демба Ба, Энцо Кривелли.

    Предыдущий матч соперников: «Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Истанбул Башакшехир» со счетом 0:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0

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