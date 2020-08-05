Копенгаген — Истанбул Башакшехир (05.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 19:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Копенгаген» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Истанбул Башакшехир»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей! 0