Интер — Хетафе. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2020)

В 22:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг, Николо Барелла, Danilo D'Ambrosio, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

«Хетафе»: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Тимор, Хайме Мата.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0