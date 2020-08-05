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    «Интер» — «Хетафе». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Интер — Хетафе. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.08.2020)

    Футбол Интер Хетафе
    В 22:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Интер» — «Хетафе».

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    Составы команд:

    «Интер»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Роберто Гальярдини, Эшли Янг, Николо Барелла, Danilo D'Ambrosio, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

    «Хетафе»: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Давид Тимор, Хайме Мата.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей! 0

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