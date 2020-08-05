Глушаков рассказал о переговорах со «Спартаком»

Полузащитник, покинувший «Ахмат», поделился карьерными планами.

«Сейчас есть несколько вариантов, обсуждаем. Скоро, надеюсь, ситуация решится. Предлагал ли свою кандидатуру "Динамо" и "Спартаку"? Дыма без огня обычно не бывает, но иногда очень странно видеть, как информация нереальным образом меняется и искажается. Слухами земля полнится, привык к этому.

Пока не могу дать никаких более определенных комментариев по поводу "Спартака". Процесс переговоров продолжается, а с кем — раскрывать непрофессионально с моей стороны.

Из "Химок" ни с кем не общался на эту тему. У меня там есть несколько друзей — Дима Хомич и Миша Тихонов. Просто узнавал у них, как дела, как они готовились к матчу с "Зенитом", как общая атмосфера. Вот и все», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс». 0