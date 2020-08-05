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    Црвена Звезда — Раднички Ниш: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Црвена Звезда — Раднички Ниш (05.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Црвена Звезда
    В 20:00 в чемпионате Сербии по футболу начнётся матч «Црвена Звезда» — «Раднички Ниш».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Црвена Звезда»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Црвена Звезда» — «Раднички Ниш». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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