В 20:00 в чемпионате Сербии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спартак Суботица»).

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