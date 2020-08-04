Болельщики «Динамо» назвали лучшего игрока сезона

Подошло к концу голосование болельщиков для определения лучшего игрока «Динамо» в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

Второй год подряд самым ценным футболистом «бело-голубых» стал вратарь и капитан Антон Шунин.

Антон — воспитанник динамовской академии, который всю свою карьеру защищает бело-голубые цвета. Дебютировав в главной команде в апреле 2007 года, Шунин с тех пор провел за «Динамо» 264 официальных матча.

В прошедшем чемпионате капитан оформил восемь «сухарей».

«Безусловно, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо динамовским болельщикам за участие в голосовании и их выбор. Второй год подряд меня признают лучшим — это отличная мотивация двигаться вперёд.

За "Динамо" в этом сезоне отмечу две игры. С "Ростовом", где на последних минутах я отразил пенальти, и это позволило нашей команде удержать победный счёт. Также с "Ахматом" — мы проигрывали в меньшинстве, но сравняли счёт на последних секундах. Я пошёл в чужую штрафную, подача с углового — Ваня Ордец выпрыгнул и точно пробил.

Одно из главных событий сезона — первый официальный матч за сборную. В следующем году чемпионат Европы, на котором я очень хочу сыграть», — заявил Шунин. 0