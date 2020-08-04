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    Болельщики «Динамо» назвали лучшего игрока сезона

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    Подошло к концу голосование болельщиков для определения лучшего игрока «Динамо» в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    Второй год подряд самым ценным футболистом «бело-голубых» стал вратарь и капитан Антон Шунин.

    Антон — воспитанник динамовской академии, который всю свою карьеру защищает бело-голубые цвета. Дебютировав в главной команде в апреле 2007 года, Шунин с тех пор провел за «Динамо» 264 официальных матча.

    В прошедшем чемпионате капитан оформил восемь «сухарей».

    «Безусловно, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо динамовским болельщикам за участие в голосовании и их выбор. Второй год подряд меня признают лучшим — это отличная мотивация двигаться вперёд.

    За "Динамо" в этом сезоне отмечу две игры. С "Ростовом", где на последних минутах я отразил пенальти, и это позволило нашей команде удержать победный счёт. Также с "Ахматом" — мы проигрывали в меньшинстве, но сравняли счёт на последних секундах. Я пошёл в чужую штрафную, подача с углового — Ваня Ордец выпрыгнул и точно пробил.

    Одно из главных событий сезона — первый официальный матч за сборную. В следующем году чемпионат Европы, на котором я очень хочу сыграть», — заявил Шунин. 0

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