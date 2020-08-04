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    Стали известны подробности сделки между ЦСКА и «ИКС Холдинг»

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    Стали известны подробности соглашения между ЦСКА и его новым генеральным директором — отечественной многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

    Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, близкие к ходу переговоров, московский клуб получит более миллиарда рублей по контракту с компанией.

    В «ИКС Холдинге» отметили, что рассчитывают за счет сотрудничества с армейцами понять, как можно адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса, которые и лежат в основе деятельности компании, к сфере спорта.

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