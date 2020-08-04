Стали известны подробности сделки между ЦСКА и «ИКС Холдинг»

Стали известны подробности соглашения междуи его новым генеральным директором — отечественной многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, близкие к ходу переговоров, московский клуб получит более миллиарда рублей по контракту с компанией.

В «ИКС Холдинге» отметили, что рассчитывают за счет сотрудничества с армейцами понять, как можно адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса, которые и лежат в основе деятельности компании, к сфере спорта.

Ранее сообщалось, что логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы ЦСКА, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV. 0