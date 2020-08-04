СМИ: «Милан» готов вернуть Капелло

Фабио Капелло
globallookpress.com
По данным источника, руководство «Милана» хотело бы нанять Капелло на должность посла клуба. Предварительные переговоры со специалистом уже состоялись.
Напомним, что футбольная жизнь Капелло тесно связана с «Миланом». Он выступал за «красно-черных» как игрок и трижды возглавлял команду — в 1987 году, с 1991 по 1996 год, а также в сезоне 1997/98.
Руководя клубом, Фабио четырежды выигрывал Серию А, трижды Суперкубок Италии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. 0