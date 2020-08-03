Венгер назвал фаворитов текущей Лиги чемпионов

Бывший главный тренерназвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Когда вы играете в матче против "Аталанты" или "Атлетико", все может произойти. Но для меня "Манчестер Сити" и ПСЖ являются фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что ПСЖ менее силен, чем три или четыре года назад.

Конкуренция тогда тоже была сильнее. Однако я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших в Европе. Мы не должны искать причин, почему ПСЖ еще не выиграл Лигу чемпионов. Даже "Реал" не выигрывал турнир в течение 10–15 лет, а затем выигрывал его три раза подряд», — приводит слова Венгера Goal.

Напомним, «Ман Сити» на стадии 1/8 финала ЛЧ встречается с «Реалом». Первый матч в Мадриде завершился в пользу «горожан» — 2:1, ответная игра пройдет 7 августа в Англии. ПСЖ еще до паузы в сезоне пробился в четвертьфинал, в рамках которого 12 августа сыграет с «Аталантой». 0