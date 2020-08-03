ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринПоследний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»
  • 08:30
    • «Хьюстон» победил «Милуоки», «Даллас» проиграл «Финиксу»
  • 07:32
    • Конте может покинуть «Интер»
  • 23:44
    • «Лечче» вылетел в Серию B
  • 22:18
    • Появились фото новой формы сборной России
  • 21:32
    • EA Sports сообщила о лигах, которые будут доступны в FIFA 21
    Все новости спорта

    Венгер назвал фаворитов текущей Лиги чемпионов

    Футбол Футбол Англии АПЛ Арсенал Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Когда вы играете в матче против "Аталанты" или "Атлетико", все может произойти. Но для меня "Манчестер Сити" и ПСЖ являются фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что ПСЖ менее силен, чем три или четыре года назад.

    Конкуренция тогда тоже была сильнее. Однако я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших в Европе. Мы не должны искать причин, почему ПСЖ еще не выиграл Лигу чемпионов. Даже "Реал" не выигрывал турнир в течение 10–15 лет, а затем выигрывал его три раза подряд», — приводит слова Венгера Goal.

    Напомним, «Ман Сити» на стадии 1/8 финала ЛЧ встречается с «Реалом». Первый матч в Мадриде завершился в пользу «горожан» — 2:1, ответная игра пройдет 7 августа в Англии. ПСЖ еще до паузы в сезоне пробился в четвертьфинал, в рамках которого 12 августа сыграет с «Аталантой». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?
  • Вчера в 16:56
    •
  • Прогноз
  • «Лиепая» — «Рига»
  • 2.36
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча «Тампы» и «Кэпс» будет результативной
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сохранит ли первое место «Рига» Кононова?
  • «Лиепая» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Норрчепинг» продолжит свой подъем?
  • «Норрчепинг» — «Мьельбю». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лиепая — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Мьельбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Перт Глори
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вегас — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры