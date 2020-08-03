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    «Торино» остался без главного тренера

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    Главный тренер «Торино» Морено Лонго сообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:1).

    Морено Лонго
    Морено Лонго

    «Это был мой последний матч в "Торино". Хочу поблагодарить тех людей, которые предоставили мне возможность возглавить команду, и всех, кто составил мне компанию в этом приключении. Клуб попросил меня спасти команду от вылета, и я сделал это», — цитирует Лонго football-italia.

    Специалист возглавил команду в феврале 2020 года. «Торино» под его руководством завершил сезон на 15 месте в таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета на пять очков.

    Ранее появилась информация, что новым главным тренером туринцев станет Марко Джампаоло. Последним местом работы специалиста был «Милан», который он возглавлял с июня по октябрь 2019 года. 0

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