«Торино» остался без главного тренера

Главный тренерсообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с(1:1).

«Это был мой последний матч в "Торино". Хочу поблагодарить тех людей, которые предоставили мне возможность возглавить команду, и всех, кто составил мне компанию в этом приключении. Клуб попросил меня спасти команду от вылета, и я сделал это», — цитирует Лонго football-italia.

Специалист возглавил команду в феврале 2020 года. «Торино» под его руководством завершил сезон на 15 месте в таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета на пять очков.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером туринцев станет Марко Джампаоло. Последним местом работы специалиста был «Милан», который он возглавлял с июня по октябрь 2019 года. 0