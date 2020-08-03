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    Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «"Спартак" был правильным шагом для меня. У меня было несколько дней, чтобы посмотреть на город и клуб, и я сразу почувствовал себя хорошо. "Спартак" — это что-то вроде российской "Баварии", у него 30 миллионов болельщиков по всей стране. Решение было абсолютно правильным. Немногие могут рассказать, что тренировали российскую "Баварию". Этот опыт бесценен.

    Вернусь ли я в Бундеслигу? Я полностью сосредоточен на московском клубе и не строю карьерных планов. Если бы я хотел уйти в Бундеслигу, я бы уже там был. За последние несколько месяцев мне поступили конкретные предложения, но в Москве я чувствую себя хорошо», — цитирует Тедеско fussball24.de

    Сезон-2019/20 «Спартак» закончил на седьмой строчке, имея в активе 39 очков. 0

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